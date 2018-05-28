Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера
Подписи под обращением поставили олимпийские чемпионы по борьбе, дзюдо и гендиректор Большого театра
Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион UFC (бои по смешанным единоборствам)
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Мансур Исаев. Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2012 г.
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Ширвани Мурадов. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 г.
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Бахтияр Ахмедов. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
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Хаджимурад Магомедов. Олимпийский чемпион в вольной борьбе 1996 г.
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Ирина Сумникова. Советская баскетболистка, олимпийский чемпион 1992 г.
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Виталий Минаков. Российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо
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Сергей Новиков. Олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г. – Монреаль)
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Сажид Сажидов. Двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, главный тренер сборной Дагестана
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Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
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Мавлет Батиров. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)
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Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
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Власов Роман. Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2012 г. – Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро)
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Бату Хасиков. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов
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Иван Едешко. Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г.
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Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра
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