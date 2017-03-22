И. о. президента РАН назначен вице-президент академии Валерий Козлов – «Интерфакс»

Исполняющим обязанности главы Российской академии наук (РАН) назначен вице-президент академии Валерий Козлов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, президент РАН Владимир Фортов в настоящее время проходит плановое обследование в ЦКБ, его состояние удовлетворительное.

Источник добавил, что Фортов подписал распоряжение о назначении и. о. президента РАН вице-президента академии Валерия Козлова. Сам Фортов, отметил собеседник агентства, до осенних выборов главы РАН, скорее всего, останется простым академиком.

Полномочия Владимира Фортова истекают 27 марта. Источник в его окружении утверждает, что Фортов примет участие в выборах президента академии.

Ранее сообщалось, что ежегодное общее собрание РАН большинством голосов решило перенести выборы своего президента с 22 марта на осень этого года после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. Также собрание РАН решило просить правительство продлить полномочия нынешнего президента РАН Владимира Фортова и действующего президиума. Сам Фортов был против продления своих полномочий. «Я хотел бы, чтобы мои полномочия не продлевались», - сказал президент РАН, пояснив, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах.