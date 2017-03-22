В Сирии погибли 33 человека при авиаударе коалиции во главе с США – СМИ

По меньшей мере 33 человека погибли из-за удара возглавляемой США коалиции по школе в провинции Ракка в Сирии, сообщает агентство AFP. По данным агентства, здание школы служило центром для беженцев.

Агентству сообщили, что в настоящее время спасательная операция по извлечению тел из-под завалов продолжается. Уже были обнаружены 33 убитых, двоих удалось вытащить живыми.

По информации агентства, инцидент произошел во вторник. Авиаудар был нанесен на юге населенного пункта Эль-Мансура, удерживаемого боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что налет авиации привел к «почти полному разрушению школы», в которой укрывались 50 семей из провинций Алеппо, Ракка и Хомс.