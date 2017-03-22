РБК сообщил о гибели в Сирии еще девяти россиян

РБК сообщил о гибели еще девяти россиян в Сирии и назвал их имена. Как минимум шестеро из них служили в частной военной компании «группа Вагнера», выяснил портал вместе с расследовательской Conflict Intelligence Team. Почти все они ранее воевали в Донбассе и служили по контракту в Чечне, утверждает РБК. Установленные даты их гибели относятся к периоду с конца января по 28 февраля, о смерти военнослужащих РБК либо непосредственно рассказали родственники и знакомые погибших, либо портал узнал это из записей знавших их людей в соцсетях.

Минобороны подтвердило гибель в Сирии 28 российских военнослужащих. Если ведомство подтвердил информацию РБК и трое из девяти погибших служили в ВС России, число погибших вырастет до 31. Число погибших в Сирии наемников неизвестно, отмечает РБК. В августе 2016 года сотрудник Минобороны сказал РБК, что всего на Ближнем Востоке погибли 27 «частников».

Рост числа погибших россиян в Сирии главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский связал с операцией по освобождению Пальмиры, которая де-факто началась во второй половине января.