Песков объяснил фотографию Путина с ливанским клиентом Фийона

В Кремле не считают, что кандидат в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийон, бывший премьер-министр, мог быть посредником в организации встречи президента Владимира Путина с ливанским бизнесменом, ищущим пути развития трубопроводного бизнеса. Издание Le Canard Enchaîné сообщило, что Фийон мог организовать встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России и гендиректором Total Патриком Пуянне в июне 2015 г. на полях Петербургского экономического форума и что трубопроводный консорциум ливанца Future Pipe Industries перед этими встречами подписал с консалтинговой компанией экс-премьера 2F Conseil контракт на 46 000 евро ($50 000).

Financial Times нашла на сайте Кремля фотографию Махзуми с Путиным на ПМЭФ в 2015 г. О чем они беседовали, пресс-служба Кремля не сообщила. Штаб Фийона заявил, что контракт между 2F Conseil и Махзуми был заключен ради помощи бизнесмену в развитии трубопроводного бизнеса. Штаб подтвердил, что имела место встреча Путина, Махзуми и Фийона, но заверил, что никакие законы при этом не были нарушены. Французские СМИ напоминают, что Фийон недавно заявлял, что среди клиентов его консалтинговой компании 2F Conseil не было ни одного россиянина, российских предприятий или правительственных структур.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже дважды комментировал информацию Le Canard Enchaîné.

Днем 22 марта Песков снова сказал, что эти сообщения СМИ напоминают ему «очередную фальшивку - то, что мы называем на английском языке fake news» и что встречи президента организуются протоколом, без участия посредников.

Про Total Песков сказал, что президент поддерживает деловые отношения с ее руководством. «Компания, которая присутствует на нашем рынке, однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встречи с президентом, поэтому достаточно абсурдно говорить, что их кто-то организовал», - цитирует чиновника «Интерфакс». Что касается ливанского миллиардера Махзуми, то, по словам Пескова, на Петербургском международном форуме, где, согласно сообщениям СМИ, и проходила эта встреча, Путин «на ногах» и в кулуарах общается и фотографируется с большим количеством предпринимателей. «Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это все проходит абсолютно, что называется, "на ногах" и на бегу», - сказал он.