Кандидата в президенты Франции заподозрили в монетизации дружбы с Путиным

Правоцентристскому кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону грозят обвинения в том, что он пытался извлечь финансовую выгоду из отношений с президентом России Владимиром Путиным. В ходе предвыборной кампании кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер-министр называл Россию великой страной, давал понять, что не видит в ней угрозы для Европы, призывал Францию снять санкции и наладить военное сотрудничество с Россией, даже в Сирии и на Украине, напоминает Bloomberg. В его избирательном штабе работают два его давних советника, потомки русских эмигрантов первой волны Жан де Буашю и Игор Митрованов. В должности премьер-минстра Франции Фийон с 2008 по 2012 г. регулярно встречался с тогдашним российским премьером Путиным и бывал в его резиденциях в Ново-Огареве и в Сочи, напоминает FT. Однако Фийон ранее заявлял, что среди клиентов его консалтинговой компании 2F Conseil не было ни одного россиянина, российских предприятий или правительственных структур. Это его заявление от 6 февраля 2017 г. цитирует Liberation. Однако опубликованы новые данные, из которых следует, что Фийон мог получить $50 000 за организацию встречи своего клиента с Путиным.

Издание Le Canard Enchaîné, с публикации которого началось дело о фиктивном трудоустройстве жены Фийона Пенелопы, сообщило, что Фийон мог организовать встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне в июне 2015 г. на полях Петербургского экономического форума. В начале 2015 г. трубопроводный консорциум ливанца Future Pipe Industries подписал с консалтинговой компанией экс-премьера 2F Conseil контракт на 46 000 евро ($50 000). За эти деньги, утверждает Le Canard Enchaîné (в пересказе Le Figaro), Фийон обещал поделиться с Махзуми своими контактами из списка, наработанного в том числе за премя работы премьер-министром. Пуянне был директором аппарата Фийона, когда тот занимал должность министра технологий, информации и почтовой связи в 1995 г.

Financial Times нашла на сайте Кремля фотографию Махзуми с Путиным на ПМЭФ в 2015 г. О чем они беседовали, пресс-служба Кремля не сообщила. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «все встречи на экономическом форуме организует президентская служба протокола, все прочие измышления - это фейковые новости» (цитата по FT).

Штаб Фийона заявил, что контракт между 2F Conseil и Махзуми был заключен ради помощи бизнесмену в развитии трубопроводного бизнеса. Штаб подтвердил, что имела место встреча Путина, Махзуми и Фийона, но заверил, что никакие законы при этом не были нарушены.

В январе 2017 г. Махзуми встречался с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В российском МИДе заявили, что на встрече обсуждалась политическая ситуация в Ливане в контексте кризиса в соседней Сирии и его последствий, а также укрепление партнерства России и Ливана в сфере торговли, экономики и инвестиций. FT считает, что эта встреча является еще одним свидетельством близких связей Фийона и Путина.

В ноябре 2016 г., еще до того как в адрес Фийона были выдвинуты обвинения в коррупции, президент Путин, комментируя результаты праймериз «Республиканцев», назвал этого политика жестким переговорщиком, но достойным человеком. Он напомнил об их сотрудничестве, когда оба возглавляли правительства своих стран, за это время у них «сложились личные отношения, очень добрые». «Должен сказать, что господин Фийон, на мой взгляд, сильно отличается от политиков, имею в виду политиков в мире, потому что он человек, на первый взгляд, закрытый, не публичный. Но при всех его европейских манерах, в лучшем смысле этого слова, он всегда умеет отстаивать свою точку зрения, очень жестко, последовательно, в этом смысле он жесткий переговорщик. Но, безусловно, - в высшей степени профессионал и порядочный человек», - цитировал Путина «Интерфакс».

Информация о сделке 2F Conseil с Махзуми появилась на фоне разворачивающегося скандала с фиктивным устройством жены Фийона Пенелопы его помощником в парламенте. 14 марта в связи с этим в отношении Фийона было открыто официальное расследование, и он решил продолжить участие в предвыборной кампании, нарушив ранее данные обещания в этом случае выйти из борьбы. 19 марта стало известно о расширении расследования в отношении семьи Фийонов. По данным Le Monde, при обысках в Национальном собрании были изъяты документы, из которых может следовать, что супруги могли фальсифицировать данные для обоснования зарплаты Пенелопы.

На фоне этих разоблачений Фийон начал терять свои позиции, отмечает Bloomberg cо ссылкой на опрос Elabe. Еще меньше трех месяцев назад Фийон считался фаворитом предвыборной гонки, сейчас занимает лишь третью позицию с 17%. Популярность лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен Марин и лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона на этой неделе сравнялась – 26%.