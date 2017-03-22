СБУ сообщила о задержании группы российских диверсантов в Одессе

В Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении группы диверсантов, которые работали на Россию. Сеть, которая была создана под руководством и координацией главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил России, действовала на юге и востоке Украины, сообщили руководитель СБУ Александр Ткачук и начальник военной контрразведки Сергей Левченко.

Диверсанты, по данным СБУ, должны были проникнуть на объекты критической инфраструктуры южных областей страны, а также проникнуть на военные объекты Вооруженных сил Украины. Кроме того, группа готовилась к проведению диверсий.

Руководила группой женщина, СБУ зафиксировала, что она проходила обучение в разведывательном центре ГРУ генштаба России в Крыму. Отмечается, что 19 марта в Одессе при передаче собранной информации четверо участников группы были задержаны. «В отношении еще шести членов сети продолжаются процессуальные действия», – отмечается в сообщении СБУ. Ткачук подчеркнул, что у всех задержанных украинские паспорта. Расследуется уголовное производство по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В ходе обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены «семь самодельных взрывных устройств, начиненных гвоздями, две боевые гранаты Ф-1, пять пистолетов ПМ, ТТ и Браунинг с глушителями, четыре единицы самодельного огнестрельного оружия».