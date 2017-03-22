Путин: Россия будет наращивать присутствие на рынке вооружений

Портфель экспортных заказов российского оборонно-промышленного комплекса сохраняется на уровне $50 млрд, Россия намерена наращивать присутствие на мировом рынке вооружений, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

«Российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом, поставляется в 52 страны мира. В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму $9,5 млрд, таким образом, портфель экспортных заказов отечественной оборонки сохраняется на уровне $50 млрд», - сказал президент.

«При этом мы намерены наращивать присутствие России на мировом рынке вооружений и военной техники, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать качественные характеристики отечественного оружия», - заявил В.Путин.

Россия по итогам 2016 г. удержала второе место в мире по объемам военного экспорта, который превысил $15 млрд, сообщил президент. «По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объемам военного экспорта. В прошлом году он превысил $15 млрд», - сказал президент.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Россия, США и Китай остаются крупнейшими экспортерами оружия. На США в 2012–2016 г. приходилась треть всех экспортных поставок вооружений, по сравнению с 2007–2011 гг. объем экспорта из США вырос на 21%. Почти половина поставок из США приходится на страны Ближнего Востока, при этом американское оружие закупают не менее 100 стран мира.

На Россию приходится 23% всех экспортных поставок вооружений. 70% ее вооружений уходит в четыре страны: Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.