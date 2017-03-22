США сообщили о ликвидации более 180 главарей ИГ с 2014 года

С 2014 г. международная коалиция во главе с США уничтожила более 180 руководителей террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Авиация коалиции осуществила более 19 000 воздушных ударов, устранив десятки тысяч боевиков ИГ на поле боя и уничтожив более 180 руководителей ИГ высшего и среднего звена , включая почти всех заместителей (главаря ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, так называемых министров войны, информации, финансов, нефти и газа, а также руководителя штаба внешних операций», – говорится в пресс-релизе госдепартамента США, распространенном во время министерской встречи в Вашингтоне представителей коалиции из 68 стран .