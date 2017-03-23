Профильный комитет одобрил ко второму чтению поправки о реестре утративших доверие чиновников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект о создании реестра лиц, уволенных из органов власти в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений. Это сообщает ТАСС. Авторы поправок считают, что таких людей нельзя обратно пускать на госслужбу.

«Создание реестра позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы, государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм и не допускать на государственную службу лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что реестр будет вестись в государственной информационной системе в области государственной службы в порядке, который определит правительство.

В 2012–2015 гг. за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в федеральных государственных органах, органах исполнительной власти регионов, органах местного самоуправления, в связи с утратой доверия было уволено около 1200 человек, напоминает ТАСС. По Трудовому кодексу в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора, но сведения о взысканиях в этом документе не фиксируются (за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение). Таким образом, возникают риски, что при последующем трудоустройстве такая информация может быть скрыта претендентом на замещение соответствующей должности, объясняет агентство.