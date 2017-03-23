Песков: Российские банки хотят скорее уйти с Украины

«Дочки» российских банков на Украине в серьезной опасности, их владельцы стремятся скорее уйти с украинского рынка с наименьшими потерями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нашими банкирами уже была заявлена позиция: они действуют в интересах своих акционеров – они говорили о работе в сторону минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок», – сказал он.

«Сейчас деятельность этих банков (с российским капиталом на Украине) находится в серьезной опасности, – констатировал пресс-секретарь президента. – Дальнейшие действия украинских властей весьма непредсказуемы. Мы слышим, какие заявления делают экстремистски настроенные силы, и мы знаем, что украинские власти чаще всего оказываются неспособны наводить порядок в плане противодействия экстремистским силам. Это вызывает глубокое сожаление и глубокую озабоченность».

По мнению Пескова, санкции Киева в отношении «дочек» российских банков «наносят серьезнейший урон экономике Украины – украинским налогоплательщикам, простым гражданам». «С нашей точки зрения и с точки зрения многих участников международной экономической жизни, Украина сегодня не является страной с привлекательным инвестиционным климатом – это страна с весьма опасной инвестиционной обстановкой, является экономикой повышенного риска для инвесторов», – подчеркнул Песков.

15 марта Национальный банк Украины (НБУ) предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении украинских «дочек» банков с российским госкапиталом в виде запрета вывода капитала за пределы Украины. Нацбанк предложил также ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. Материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.

На Украине работает несколько «дочек» российских банков с госучастием: Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (принадлежит российскому ВТБ), а также 100%-ная «дочка» Сбербанка. Кроме того, на Украине есть VS Bank, который принадлежит Сбербанку через его европейскую «дочку» Sberbank Europe. НБУ предлагает распространить санкции на все пять банков.

По данным НБУ, эти банки привлекли 36 млрд грн (79,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 марта) средств населения и компаний, причем большая часть приходится на физлиц – 21 млрд грн (46,2 млрд руб.). Суммарный кредитный портфель – 150 млрд грн (329,7 млрд руб.).