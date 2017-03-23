Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве

Среда, 22 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала 2017 г., температура достигала 10,8°C. К выходным в Москве и Подмосковье похолодает, прогнозирует Гидрометцентр.

«Продолжительный период очень теплой погоды в столичном регионе завершается. Температура постепенно начнет понижаться уже с пятницы, а в выходные она приблизится к климатической норме. Над Норвежским и Баренцевым морями наблюдается активная циклоническая деятельность. В тыловых частях циклонов на европейскую территорию России начинает вторгаться холодный арктический воздух», – говорится в прогнозе.

Сегодня ожидается небольшой дождь и до 9°C тепла. В пятницу также местами ожидается дождь, минимальная температура составит -1°C.

В ночь на субботу в столице ожидается мокрый снег и похолодание до -3°C, в Подмосковье – до -5°C. Днем температура повысится до 5°C. Порывы ветра местами будут достигать 12–17 м/с. Ночью и утром будет отмечаться гололедица. В воскресенье осадки прекратятся. Ночью температура опустится до -4°C, днем воздух прогреется до 6°C. В ночные и утренние часы сохранится гололедица.