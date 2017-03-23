В Балаклее, где горят боеприпасы, отключена подача электричества и газа

В Балаклее, где горит склад в военной части и рвутся боеприпасы, отключена электроэнергия, газоснабжение и перекрыто движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщает УНИАН. Это объявил в Киеве замдиректора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский. Электроснабжение в зоне поражения отключили для предотвращения чрезвычайных ситуацию, объяснил он.

«Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта до станции Балаклея. В зоне возможного поражения запрещено движение автомобильного транспорта», - сообщил Коротинский.

Ранее сообщалось, что военные перекрыли въезд в Балаклею, эвакуировали около 20 000 местных жителей, проживающих рядом с частью. Над местом происшествия в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.

Для эвакуированных в Харьковской области открыты шесть эвакуационных пунктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.