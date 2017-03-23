Медведев освободил Фортова от должности руководителя РАН

Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил вице-президента Российской академии наук (РАН) Валерия Козлова исполняющим обязанности президента академии. Нынешний руководитель РАН Владимир Фортов освобожден от должности. Копия распоряжения размещена на официальном сайте кабинет министров.

Ранее выборы президента РАН были перенесены на ноябрь из-за того, что все кандидаты сняли свои кандидатуры.

«Согласиться с предложением президента Российской академии наук Фортова В.Е. о возложении обязанностей президента Российской академии наук на вице-президента Российской академии наук Козлова Валерия Васильевича с 24 марта 2017 г. Освободить Фортова Владимира Евгеньевича от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 г. по его просьбе», - говорится в распоряжении правительства.