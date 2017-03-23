Захарова рассказала о планах Запада сорвать чемпионат мира по футболу в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что новый виток антироссийской кампании в западных СМИ связан с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г.

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки. Целью будет, конечно, срыв. Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение», — заявила Захарова.

Она напомнила, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи западные СМИ писали об их плохой организации, а также о «черной пиар-кампании» относительно допинга в российском спорте.