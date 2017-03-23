В Госдуме задумались о повышении призывного возраста до 30 лет

В комитете Госдумы по обороне обсуждают возможное повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Владимир Шаманов по итогам заседания комитета.

«Ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать», – пояснил он. Шаманов добавил, что некоторые депутаты «предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться». По этому вопросу будет создана рабочая группа.