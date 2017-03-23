США впервые за 25 лет утвердили новый оперативный план обороны Европы

Вооруженные силы США впервые за 25 лет разработали новый оперативный план обороны Европы. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он также возглавляет Европейское командование ВС США.

«С одобрения предыдущего министра обороны США Эштона Картера Европейское командование подготовило первый новый оперативный план обороны Европы за 25 лет», - заявил он на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената конгресса США. Картер ушел с поста шефа Пентагона в январе 2017 г.

Скапарротти заявил, что «американские танки вернулись на европейскую землю». «Американские F-15 и F-22 демонстрируют доминирование в воздухе на этом театре военных действий», - добавил он.

По его мнению, Россия превратилась из партнера в антагониста, так как старается стать мировой державой.