КПРФ потребует расследования фактов из фильмп Навального про Медведева

Сегодня фракция КПРФ намерена обратиться в Госдуму с протокольным поручением потребовать расследования фактов в отношении премьер-министра Дмитрия Медведдева, пишет РБК со ссылкой на двух депутатов – Валерия Рашкина и Дениса Парфенова. По словам Рашкина, эта инициатива уже согласована с партийным руководством.

Для принятия поручения необходимо 226 голосов, тогда как 343 из 450 депутатов контролируются «Единой Россией. У коммунистов есть «план Б» на случае провала – инициировать в отношении Медведева парламентское расследование. Для этого необходимо всего 90 подписей. У КПРФ – всего 42 депутата, еще 39 — у ЛДПР, и 23 — у «Справедливой России». Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев пообещал изучить доводы КПРФ, но никаких документов еще не видели. Эсеры также не исключили, что поддержат КПРФ.

Принять инициативу о расследовании оппозиционеры смогут лишь сообща. Если же не выйдет и это, коммунисты зададут вопрос премьер-министру напрямую в ходе его выступления в Госдуме 19 апреля.

Единственное, что сделал Медведев в связи с публикацией расследования – забанил страничку Навального в Instagram. Навальный призвал выходить на акции в поддержку более содержательной реакции. Соответствующие акции запланированы в 98 городах России. Столичная мэрия проведение антикоррупционного митинга не согласовала.