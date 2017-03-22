Депутат от КПРФ Рашкин попросил СК проверить «тайную империю» Медведева

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Фотографию заявления он выложил в Twitter.

Рашкин отмечает, что с данным расследования ФБК о Медведеве ознакомились 9–10% россиян, но представители власти не дали официальных комментариев или объяснений по этому поводу. Копии заявления отправлены в ФСБ, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды.