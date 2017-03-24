Шесть военнослужащих Росгвардии погибли в Чечне при нападении боевиков

Шесть сотрудников Росгвардии погибли в Чечне в ходе атаки боевиков, сообщает пресс-служба Росссийской гвардии.

В сообщении говорится, что около 02.30 ночи 24 марта группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии, воспользовавшись сильным туманом.

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные», - сообщает сайт Росгвардии.

Отмечается, что проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло. В настоящее время район боестолкновения блокирован. Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего ОГВ(с).

Росгвардия активно задействована в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.