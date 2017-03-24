Каждый четвертый россиянин не одобряет контрсанкции – опрос

Доля россиян, не одобряющих введенные Москвой запреты на ввоз продуктов питания и сельхозпродукции из ряда стран, выросла до 24% с 9% в 2014 г., сообщает ВЦИОМ.

К критикам в первую очередь можно отнести молодежь (53% среди 18-24-летних), сторонников непарламентских партий (41%), москвичей и петербуржцев (32%).

Одобряют подобное решение властей 72% россиян (84% в 2014 г.), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 2-3 марта среди 1200 респондентов.

Аналогичная тенденция наблюдается и в оценках последствий от введенных контрсанкций: если в 2014 г. только 9% говорили о том, что эти меры принесли России больше вреда, чем пользы, то сегодня - уже 26%.

В то же время две трети россиян считают, что контрсанкции скорее пошли РФ на пользу (67% против 80% в 2014 г.). Положительные моменты чаще отмечают респонденты в возрасте 35-44 лет (79%) и обучавшиеся в вузах (75%).

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей.

Позже из-под санкций были выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Кроме того, из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель, лук-севок, сахарная свекла и горох для посева. Это было сделано с целью развития внутреннего производства рыбы, морепродуктов и других агрокультур.

Сначала продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.