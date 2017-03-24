Двое россиян вошли в топ-50 мировых лидеров по версии Fortune

Журнал Fortune опубликовал рейтинг мировых лидеров, в него были включены двое граждан России – правозащитница Светлана Ганнушкина и бизнесмен Юрий Мильнер.

Возглавляет рейтинг президент бейсбольной команды Chicago Cubs Тео Эпштейн, на втором месте – основатель Alibaba Group Джек Ма, на третьем – папа римский Франциск. За ними следуют предприниматель Мелинда Френч Гейтс, супруга Билла Гейтса, основатель Amazon.com Джефф Безос, режиссер и сценарист Ава Дюверней, генерал-лейтенант сухопутных войск вооружённых сил США Герберт Макмастер, президент Тайваня Цай Инвэнь, сенатор США Джон Маккейн и канцлер Германии Ангела Меркель.

Руководитель «Гражданского содействия», правозащитница Светлана Ганнушкина заняла 29-е место в списке. Она пытается изменить российское законодательство, касающееся приема беженцев, а организация под ее руководством смогла помочь более чем 50 000 беженцев, отмечает журнал.

Совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер оказался на 40-й строчке рейтинга. Составители называют его российским физиком, который превратился в инвестора. Он поддерживает проекты в области освоения космоса и поиска внеземных цивилизаций, отмечает Fortune.