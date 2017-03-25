Россия представила суду США аргументацию в поддержку Виктора Бута

Российская сторона представила Верховному суду США аргументацию в поддержку Виктора Бута, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова. «Была отправлена дружеская аргументация в поддержку Виктора Бута от Российской Федерации. Она поднимает вопросы международного права», – сказал адвокат. По словам Тарасова, Россия впервые подает подобную аргументацию в Верховный суд.

Бут был задержан в 2008 г. в Бангкоке по запросу США, в 2010 г. он был экстрадирован. В апреле 2012 г. его признали виновным в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» (признана террористической в США) и приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

В конце февраля адвокаты Бута обратились в Верховный суд США с просьбой о пересмотре дела. Ожидается, что суд ознакомится с делом Бута 31 марта, но это может произойти и позже, так как судьи не ограничены в сроках. После этого будет принято решение о его пересмотре. Тарасов отметил, что Верховный суд США редко берет дела на рассмотрение.