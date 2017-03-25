Трое подростков погибли в ДТП в Московской области

В результате столкновения двух автомобилей на юго-востоке Московской области погибли трое подростков, еще один несовершеннолетний пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

«Около 08.20 мск на 143-м км трассы М-5 водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault», – сказали в пресс-службе.

Несовершеннолетние в возрасте 12 и 13 лет находились в автомобиле Renault. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.