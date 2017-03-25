Зюганов увидел истоки «ненависти» Запада к России в расколе христианства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что истоки «ненависти» западных стран к России лежат в расколе христианства. «В Европе ненависть к России существовала веками. Ее идейные истоки нужно искать в расколе христианства на католическую и православную церкви», – считает Зюганов, слова которого приводятся на сайте партии.

Сейчас, по его мнению, наблюдается новый этап «антироссийской истерии в Европе и США». «Реставрация капитализма в России сблизила ее с Западом в социально-экономическом отношении. Но она не устранила глубинных противоречий с западным миром. В современных условиях мы стали свидетелями нового витка антироссийской истерии в Европе и США. Мировой капитал рассматривает Россию исключительно как источник прибыли», – сказал Зюганов.

Он считает, что проблема еще и в том, что «в атаках на нашу страну западным русофобам есть на кого опереться внутри России», потому что «ныне русофобия – часть внутренней жизни» страны.