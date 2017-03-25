В Минске задержано несколько десятков участников несанкционированной акции

В столице Белоруссии прошла несанкционированная акция оппозиции «День воли», в ходе которой было задержано несколько десятков человек.

Начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Константин Шалькевич сообщил, что задержанные доставлены в районные управления внутренних дел «для разбирательства». Число задержанных он не уточнил.

Милиция задолго до начала акции перекрыла район Академии наук в Минске, где она должна была начаться. Ближайшие станции метро были закрыты на вход и выход. Попытки любой активности со стороны участников заканчивались задержаниями. Поэтому к месту сбора смогли попасть только некоторые протестующие и журналисты.

Те, кому не удалось пробраться к Академии наук, собрались в колонну и попытались пройти по проспекту Независимости. Там было около 500 человек. Вскоре колонна была заблокирована кордонами ОМОНа со щитами. Людей предупредили о возможности физического воздействия и предлагали разойтись.

Также до начала акции были задержаны сотрудники незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в их офисе прошел обыск.