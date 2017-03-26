Bloomberg назвал сегодняшние протесты в России самыми крупными за пять лет

Агентство Bloomberg пишет, что сегодняшние протесты в России самые крупные с 2012 г. Сегодня по всей стране проходят митинги против коррупции.

«Несмотря на отсутствие независимых оценок общего числа протестующих, можно сказать, что это крупнейшая акция с 2012 г., когда десятки тысяч людей протестовали против политики Кремля в связи с обвинениями в масштабной фальсификации на выборах», – пишет Bloomberg.

По официальным данным, только в Москве сегодня вышли на митинг 7000-8000 человек.

Агентство отмечает, что сегодняшние мероприятия освещали некоторые государственные СМИ, которые обычно игнорируют такие события.