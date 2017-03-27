Прокуратура Южной Кореи ходатайствует об аресте экс-президента страны

Запрос об аресте экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе был направлен в суд прокуратурой страны, сообщает Reuters. Она обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, передаче конфиденциальной информации своей подруге Цой Сун Силь. Экс-президент отвергает все обвинения.

65-летняя Пак вынуждена была уйти с поста президента 10 марта, когда ее отставку поддержал Конституционный суд. Ранее за это проголосовал национальный парламент. Первый ее допрос состоялся 21 марта. Выборы нового президента должны пройти 9 марта.