Парламентские выборы в Болгарии выигрывает проевропейская партия

По результатам обработки примерно 95% протоколов на парламентских выборах в Болгарии лидирует проевропейская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Как сообщают «Новините» со ссылкой на телеканал БТВ, она набирает 32,55%.

Всего в парламент проходят пять партий. Болгарская социалистическая партия (БСП) набрала пока 27,02%, блок «Объединенных патриотов», куда входят три партии, – 9,12%, «Движение за права и свободы» (ДПС) – 8,94%, партия «Воля» – 4,16%.

Исходя из этих цифр ГЕРБ получит в парламенте 96 мандатов, социалисты – 79, «Объединенные патриоты» – 27, ДПС – 26, «Воля» – 12.

Если ГЕРБ и «Объединенные» патриоты создадут коалицию, у нее будет 123 голоса в парламенте, отмечают «Новините».

Лидер БСП Корнелия Нинова уже поздравила ГЕРБ с победой, но заявила, что не намерена входить в правительственную коалицию и готова сформировать кабинет, если ГЕРБ не сумеет этого сделать, передает «Интерфакс». Лидер ГЕРБ бывший премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду, что быстро сумеет сформировать правительство в нынешней сложной международной ситуации.