Союз журналистов Москвы пожалуется Колокольцеву на задержания журналистов на акции протеста

Председатель Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев удивлен в связи с задержаниями журналистов, которые освещали акцию против коррупции в центре Москвы 26 марта. Он сказал «Интерфаксу», что за последние годы это первый случай, когда журналистов задерживали и в автозаках развозили в отделения полиции, тем самым нарушались конституционные права журналистов на получение информации.

«У Союза журналистов Москвы есть соглашение с ГУВД о специальной аккредитации журналистов, которые работают на массовых мероприятиях. Новое руководство столичной полиции или не знает о нем, или почему-то его проигнорировало», – отметил Гусев.

В связи с задержаниями журналистов СЖМ подготовит соответствующее заявление. Гусев также намерен направить письма руководителю ГУ МВД Москвы Анатолию Якунину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы инициировать «новый диалог по данному поводу».

В воскресенье на акции против коррупции в центре Москвы, которую власти считают незаконной, были задержаны более 1000 человек, по подсчетам «ОВД-инфо». Среди задержанных были журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, журналист РБК Тимофей Дзядко и корреспондент The Guardian Алек Лун.