Министр иностранных дел Великобритании отменил визит в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву в марте из-за изменений в расписании встреч глав МИД стран - членов НАТО. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО», - заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что Джонсон «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

Джонсон в начале марта сообщал, что его визит в российскую столицу должен состояться «в ближайшие недели». Источник ТАСС сообщал, что на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планировалось обсудить российско-британские отношения, а также текущие международные вопросы, включая ситуацию в Сирии и на Украине.