Медведев поручил РЖД обеспечить льготные перевозки школьников на курорты России

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил президенту РЖД Олегу Белозерову организовать возможность продажи льготных билетов для школьников и детей из семей с низким достатком для отдыха на юге России.

«Давайте подумаем, чтобы эту программу реализовать и в этом году», - сказал он на встрече с Белозеровым.

По его словам, решение о финансирование поездок для данной категории пассажиров уже было реализовано в 2016 г.

«Сейчас к такому решению мы готовы: 3 апреля готовы начать продажи [билетов] с 50%-ной скидкой в плацкартных и общих вагонах (вагоны только с сидячими местами. - «Ведомости»). При этом мы в этом году еще предлагаем дополнительное решение: покупку билетов заблаговременно - практически все билеты будут продаваться за 60 дней», - сказал Белозеров.

РЖД рассчитывает, что летом 2017 г. по железной дороге будет перевезено около 6 млн пассажиров, из них 500 000 детей.