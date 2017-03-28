В Пентагоне озабочены «амбициями России» за пределами Сирии на Ближнем Востоке – CNN

В Пентагоне растет озабоченность в связи с активизацией военной и дипломатической активности России на Ближнем Востоке за пределами Сирии, в том числе в Ливии и Афганистане. Это сообщает CNN со ссылкой на источники в США. По их словам, вся эта деятельность может быть продиктована стремлением подорвать влияние США и НАТО и вернуть себе позиции основного игрока в регионе. В частности, такое мнение ранее в марте высказал в сенате генерал Джозеф Воутел, который курирует ВС США в регионе, с этим согласны и опрошенные телекомпанией аналитики.

Ранее в марте Reuters со ссылкой на американские и египетские источники и на источники в дипломатических кругах сообщило, что российский спецназ видели в районе границы Ливии и Египта. Американские собеседники агентства и дипломаты говорили, что такое решение может означать политику по поддержке Россией ливийского лидера генерала Халифы Хафтара, который противостоит поддерживаемому ООН правительству. Власти восточной части Ливии попросили Россию помочь в обучении военнослужащих и ремонте военной техники, сообщил «РИА Новости» спикер ливийской палаты представителей (парламент) Акиля Салех Иса. Он отметил, что большинство местных офицеров учились в России, говорят по-русски и умеют использовать российскую технику. «Нам обещали помочь в борьбе с терроризмом», – добавил он.

Также недавно американские высокопоставленные военные высказывали мнение, что Россия может снабжать оружием талибов. В Минобороны России и МИДе эти обвинения отрицают. В частности, МИД подтверждал контакты с «Талибаном» (движение запрещено в России), но высказывал убеждение, что эти контакты не могут легитимизировать движение. Все усилия Москвы были направлены на то, чтобы побудить талибов «присоединиться к процессу национального примирения при руководящей роли Кабула» и на трех условиях: признание конституции Афганистана, разоружение и разрыв с террористическими организациями, в том числе с ИГИЛ и «Аль-Каидой» (обе группировки запрещены в России»).