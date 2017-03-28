Генштаб: удары коалиции по плотине на Евфрате грозят экологической катастрофой

Российские военные обеспокоены ударами международной коалиции по плотине на реке Евфрат в районе сирийского города Ракки. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

Он сообщил, что в результате авианалета 26 марта повреждены две заслонки в южной части плотины, предназначенные для сброса воды и недопущения переполнения водохранилища.

«Данные действия могли привести к масштабной экологической катастрофе, затоплению обширных районов и многочисленным жертвам среди мирного населения», – сказал Рудской.

«Складывается впечатление, что международная коалиция поставила перед собой цель полностью уничтожить объекты критически важной инфраструктуры на территории Сирии, максимально затруднив послевоенное восстановление страны», – сказал генерал.

Ремонт заслонок на плотине должен завершиться до 30 марта. По словам Рудского, 3 февраля авиация международной коалиции уничтожила четыре моста: два в городе Ракке, еще два – в населенных пунктах Эль-Калта и Эль-Аббара.

«В результате этих действий полностью прервано сообщение между северной и южной частями города, в котором по-прежнему находятся более 200 000 жителей», – сказал представитель Генштаба. Он сообщил, что 18 февраля авиацией западной коалиции был уничтожен мост Эль-Мегле в окрестностях города Маадана в 60 км к востоку от Ракки.