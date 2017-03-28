Сирийские войска остановили наступление исламистов в районе Дамаска и Хамы

Наступление исламистов против сирийских правительственных сил в районе Дамаска и Хамы удалось остановить, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Минобороны России. По его словам, в районе Хамы этому помогли удары Воздушно-космических сил (ВКС) России и правительственные силы перешли в контрнаступление. Первоначальные успехи исламистской коалиции, в которой важную роль играли и отряды бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), на прошлой неделе были вызваны тем, что против них стояли слабо обученные и плохо вооруженные отряды ополчения, однако сирийская армия показала способность достаточно быстро перебрасывать на угрожаемые участки подкрепления, замечает полковник запаса Виктор Мураховский. Наряду с поддержкой с воздуха со стороны ВКС и ВВС Сирии это позволило достаточно быстро остановить наступление и лишить эту затею смысла, по крайней мере на данный момент, говорит он. В то же время кризис в районе Дамаска и Хамы не приостановил медленного наступления сирийских правительственных сил против ИГИЛ (запрещено в России) в районе Пальмиры и по западному берегу Евфрата, добавляет ­Мураховский.

Одновременно против ИГИЛ продолжается наступление иракских правительственных сил в западном Мосуле и сирийских курдов в районе Ракки – столицы «халифата». Пропагандистские структуры ИГИЛ распространили фото последствий авиаударов поддерживающих курдов самолетов американской коалиции по плотине ГЭС «Табка», в результате которых разрушен зал управления станцией. Эта ГЭС на 800 МВт является самой мощной в Сирии и была построена с помощью СССР. Представитель Партии демократического союза (ПДС, партия сирийских курдов) заявил «Ведомостям», что после освобождения Ракки от ИГИЛ жители сами решат свою судьбу и смогут присоединиться к Сирийскому Курдистану, если захотят. В настоящее время в Ракке курды составляют 25–30% населения, отметил собеседник «Ведомостей». Дамба ГЭС находится в рабочем состоянии, она попала под контроль ИГИЛ, но часть дамбы уже под контролем сил ПДС; в понедельник было объявлено четырехчасовое перемирие, чтобы не подвергать дамбу опасности.

По мнению Мураховского, наступление на ИГИЛ у всех сторон идет медленно и говорить о победе над группировкой в скором времени не приходится.