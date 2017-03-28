Додон инициировал референдум о расширении президентских полномочий

Президент Молдавии Игорь Додон инициировал консультативный референдум, который пройдет 24 сентября 2017 г. Один из вопросов, который планируется вынести на обсуждение, – расширение президентских полномочий.

Соответствующий указ Додон подписал на пресс-конференции, которая посвящена подведению итогов 100 дней его президентства.

На референдуме гражданам страны предлагается ответить на следующие вопросы: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении количества депутатов со 101 до 71 человека; о преподавании в учебных заведениях страны предмета «История Молдавии» вместо «Истории румын».

«Я обещал, что спорные вопросы повышенной важности будут решаться на референдуме. Все эти проблемы я пытался решить в парламенте. Внес эти предложения в парламент, но они блокируют все инициативы. Я другого выхода не вижу, кроме как обратиться к народу, чтобы узнать мнение граждан по этим животрепещущим вопросам», - сказал Додон.

Президент подчеркнул, что после референдума он намерен распустить парламент и назначить даты досрочных выборов: «Никто мне этому не помешает, не пытайтесь».