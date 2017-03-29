Тереза Мэй подписала письмо руководству ЕС о начале Brexit

Вечером 28 марта стало известно, что британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Опубликовано официальное фото момента подписания. Как сообщает ВВС, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу доставит его президенту Евросовета Дональду Туску в 12.30 29 марта по британскому летнему времени.

После этого Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет их поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования, ожидается, что они продлятся не менее двух лет.

29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию для предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции.

Великобритания была членом ЕС с 1973 г.