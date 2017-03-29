Трамп отказался от плана Обамы по борьбе с глобальным потеплением

Президент США Дональд Трамп, выполняя предвыборное обещание, подписал приказ об отмене ряда мер по борьбе с изменением климата, принятых при президенте Бараке Обаме. Как сообщает Reuters, в здании Агентства по охране окружающей среды, которому президент в проекте бюджета предложил резко сократить финансирование, Трамп подписал так называемый исполнительный приказ об энергетической независимости.

Это распоряжение отменяет «План чистой энегрии», в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу CO2. В частности, этот план предполагал сокращение выбросов парниковых газов электростанциями, работающими на угле, а распоряжение президента снимает ряд ограничений по выбросам метана и снижает значимость фактора изменения климата в принятии решений, связанных с политикой и с согласованием инфраструктурных проектов. Реализация плана Обамы была направлена на выполнение обязательств, взятых США при принятии Парижского соглашения по климату. Отказ от них поддержит угольную промышленность США, но поставит под вопрос участие США в Парижском соглашении, отмечает Reuters. Трамп подписал свой приказ в окружении представителей угольных компаний и шахтеров, добывающих уголь.

Коалиция из 23 штатов и местных администраций, в которой участвуют также экологические организации, уже назвала приказ Трампа угрозой общественному здоровью и пообещала оспорить его в суде.