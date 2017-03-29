МИД России считает неприемлемым оценку реализации минских соглашений послом Испании на Украине

МИД России считает неприемлемыми антироссийские высказывания посла Испании на Украине и ожидает соответствующей реакции со стороны Мадрида. Об этом говорится в комментарии российского дипведомства.

22 марта посол Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне выразил мнение, что санкции в отношении России должны быть жестче. «Вы меня спросите: достаточно ли этих санкций, хорошо ли мы их внедряем. Я говорю - нет, они должны быть больше по объему, они должны быть жестче», - сказал он, выступая на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков», организованного агентством «Укринформ». Посол также довольно жестко высказался в адрес президента России Владимира Путина.

В МИД России отметили, что обратили внимание на «скандальные публичные заявления посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне, допустившего ряд неприемлемых высказываний в адрес президента России Владимира Путина, нашей страны в целом, российско-украинских отношений, а также перспектив реализации минских соглашений и урегулирования на Востоке Украины».

В Москве ожидают, что Мадрид предпримет «меры по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений, не свойственных многовековой и многоопытной дипломатии Испании».