Путин уволил начальника ГИБДД Виктора Нилова

Президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении начальника ГИБДД Виктора Нилова. Этим же указом своей должности лишился представитель России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгий Матюшкин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Георгий Матюшкин рассказал «Ведомостям», что просьбу об отставке он подал по собственной инициативе — в связи с состоянием здоровья. Он не рассказал, кто может стать его преемником: «В Минюсте длинная скамейка запасных, я уверен, что достойный кандидат найдется». Матюшкин пояснил «Интерфаксу», что ему предстоит операция, а после долгое восстановление.

Замминистра юстиции защищает позицию российского государства в Страсбурге с 2008 г.