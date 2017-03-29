Россия разрабатывает первую в мире гражданскую атомную подлодку

Российские ученые разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку. Ее могут задействовать в поиске полезных ископаемых подо льдами Арктики, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктора Литвиненко.

«Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ "Рубин". Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых», — пояснил он на форуме «Арктика — территория диалога».

По его словам, на данный момент в мире нет таких подлодок. Это уникальные перспективные технологические решения, чтобы будущие поколения были готовы к решению серьезных задач по освоению шельфа, добавил он.

Согласно материалам проекта длина подводного судна составит 135,5 м, ширина — 14,4 м, скорость — 12,6 узла, максимальная глубина погружения — 400 м. Подлодка сможет находиться в автономном плавании 90 суток, экипаж — 40 человек.