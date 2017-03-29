Посол США в России анонсировал скорую встречу Тиллерсона с Путиным

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе скорого визита в Россию надеется провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил американский посол в России Джон Теффт.

«Вы сможете увидеть его (Тиллерсона) с визитом в России в недалеком будущем, я думаю, для того, чтобы провести встречи с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным», - сказал он в среду на лекции в рамках посещения Архангельска.

Ранее в среду Теффт заявил, что никакой задержки с объявлением даты визита в Москву Тиллерсона нет.

«Я не думаю, что есть какая-то задержка. Обе стороны просто должны это согласовать. Надо быть терпеливыми», - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли этот визит в апреле.

Ранее Reuters со ссылкой на двух анонимных чиновников сообщило, что Тиллерсон может прибыть с визитом в Москву 12 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала подтверждать или опровергать сообщения СМИ о якобы предстоящем визите Тиллерсона. Она также выразила удивление в связи с «постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона».