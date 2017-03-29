В Думу внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

Члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков разработали законопроект, предполагающий введение трудового воспитания на всех уровнях общего образования в России.

В пояснительной записке говорится, что в действующей редакции закона «Об образовании в России» отсутствует понятие «трудовое воспитание». При этом в законопроекте прописано, что привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному программой обучения, запрещается.

«Широкое толкование указанной нормы закона нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях», - считают сенаторы.

В связи с этим проект вносит в действующее законодательство изменения, направленные на создание правовых условий, обеспечивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс.