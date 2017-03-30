Украина выразила протест Германии из-за визита немецкого политика в Крым

Украина направила Германии ноту протеста из-за визита в Крым немецкого политика из Квакенбрюка. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Направил ноту протеста относительно незаконного визита в Крым локального политика из Квакенбрюка», – написал Мельник.

Депутат Андреасе Маурере посетил Крым в составе немецкой делегации. Помимо представителей Германии полуостров посещали также депутаты Европарламента и политики из нескольких стран ЕС, СНГ и Латинской Америки.