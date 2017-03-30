Путин рассказал об отказе США от предложенного Россией соглашения по кибербезопасности

Россия уже предлагала США подготовить и подписать межправительственное соглашение об обеспечении кибербезопасности. Однако американская сторона отказалась. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в Архангельске на Арктическом форуме.

«Мы же предложили это сделать, американская сторона отказалась», - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия готова к встрече с руководством США, однако тем тоже необходимо проявлять готовность к диалогу.

«Когда-то это закончится, я надеюсь. И мы определимся, где проведем встречу, что будем обсуждать. Это дело техники. Вопросов много, они давно назрели - и в сфере экономики, и в сфере безопасности, региональных конфликтов. Мы к этому обсуждению готовы. Нам нужно, чтобы и другая сторона проявила добрую волю и готовность к конструктивной работе», - сказал российский лидер.