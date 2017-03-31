Хакеры взломали страницу Олланда на Facebook

Аккаунт президента Франции Франсуа Олланда на Facebook подвергся взлому, сообщает BFMTV. На его страничке около часа провисело приглашение посетить прощальную вечеринку с ним самим 7 мая. На этот же день во Франции намечен второй тур президентских выборов, первый должен состояться 23 апреля.

«Мы с нетерпением ждали этого события (прощальной вечеринки) уже пять лет», — говорилось в фальшивом приглашении, сканы которого приводит Europe 1. В Елисейском дворце ситуацию не прокомментировали.

В 2011 г. хакерской атаке подвергся и Facebook экс-президента Франции Николя Саркози, за несколько месяцев до его ухода со своего поста.