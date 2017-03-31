Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» обжаловал приговор

Осужденный на 19 лет строгого режима Хасан Закаев обжаловал приговор Московского окружного военного суда, который признал его соучастником теракта по захвату заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 г. Как сообщил ТАСС адвокат Закаева Сулейман Ибрагимов, подана апелляция на приговор в той части, в которой осужденный не признает себя виновным.

Также приговор обжаловали потерпевшие - в части компенсаций и привлечения всех лиц, которые, по их мнению, виновны в гибели людей.

21 марта суд вслед за следствием признал Закаева виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он входил в организованную преступную группу Шамиля Басаева и помог террористам доставить в Москву оружие и самодельные взрывные устройства, которые затем были использованы на Дубровке.

На суде Закаев заявил, что не был членом банды Шамиля Басаева, ничего не знал о готовящемся теракте и считал, что перевозит в Москву оружие и боеприпасы, а не взрывное устройство.

На процессе над Закаевым прокурор впервые признал, что есть причинная связь между проведением спецоперации в ТЦ на Дубровке и гибелью людей.