Крымчане впервые будут служить по всей России

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что военнослужащие, призванные весной в Крыму, будут проходить срочную службу во всех российских регионах России, передает «Интерфакс».

Весенняя призывная кампания будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 142 000 человек. «Среди них - граждане республики Крым и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны», - уточнил Шойгу.

«Руководителям всех уровней требуется тщательно изучить личные дела призывников и организовать профессиональный психологический отбор», - отметил министр. По его словам, он уже поручил подготовить торжественные церемонии отправки призывников в армию с участием родителей, ветеранов, представителей религиозных конфессий, казачества и других общественных организаций.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о военном призыве.