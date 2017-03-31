Сенаторы подали декларации о доходах за 2016 год

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что все сенаторы в срок подали декларации о доходах, расходах и имуществе за 2016 г. «Все сенаторы подали декларации. Эта информация будет опубликована на нашем официальном сайте в сети интернет», — приводятся слова Воробьева на сайте Совфеда.

Согласно законодательству до 1 апреля парламентарии должны были сдать сведения за предыдущий год о своих доходах и расходах, а также аналогичную информацию об их супругах и несовершеннолетних детях. В течение 14 дней эти сведения должны быть размещены на сайте Совфеда.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 г. В 2015 г. у Медведева были задекларированы одни из самых скромных доходов в правительстве (около 8,77 млн руб.). Ему уступили только министр транспорта Максим Соколов, министр природных ресурсов Сергей Донской и министр связи Николай Никифоров.