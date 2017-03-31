Германия ответила на претензии США к расходам на НАТО

Сегодня Германия заявила, что не считает ни достижимой, ни желательной цель по расходам на НАТО в 2% ВВП для всех членов. Так официальный Берлин ответил на требование Вашингтона в срочном порядке нарастить финансирование военно-политического альянса, передало агентство Reuters.

Сейчас порядка 70% бюджета НАТО обеспечивают США, которые требуют повышения расходов от союзников по альянсу уже в 2017 г. Пока 2%-ного норматива достигли только четыре европейских страны - Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Недавно президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель документ, из которого следует, что Берлин должен НАТО более $374 млрд за обеспечение безопасности.

«Два процента означают военные расходы порядка 70 млрд евро. Я не знаю ни одного политика в Германии, который назвал бы это возможным или желательным», - заявил министр иностранных дел ФРГ Габриэль Зигмар на заседании НАТО, впервые прошедшем в присутствии госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон в ответ заявил, что ожидает от саммита НАТО 25 мая либо гарантий исполнения обязательств к концу года, либо четкого плана по доведению их до норматива. В то же время Тиллерсон смягчил позицию Трампа, подтвердив безусловную приверженность США своим обязательствам по коллективной защите, пишет Reuters.